Publicado 07/10/2021 06:00

ÁRIES



Você deve acordar com entusiasmo. O desejo de abrir horizontes pode te levar a se aventurar. Na conquista, pode chegar chegando e arrasar.



TOURO



Você pode ganhar um bom dinheiro. Seu signo tende a ficar mais reservado em relacionamentos. A relação com o par tende a ficar mais intensa.



GÊMEOS



Há chance de ter sucesso nas parcerias. Na saúde, as emoções podem causar instabilidades. Com o mozão, tende a ceder e manter a harmonia.



CÂNCER



Vai trabalhar com alegria e se destacar. A sorte pode sorrir e uma fezinha pode render. Na união, tende a cuidar mais do seu love.



LEÃO



O seu jeito extrovertido vai bombar. A criatividade também vai estar em alta. Com seu amore, aposte em momentos divertidos pra detonar a rotina.



VIRGEM



Um clima de companheirismo deve reinar na sua casa. Dia perfeito pra quem trabalha em home office. Se tem um crush em vista, seja direta e sincera.



LIBRA



Seu signo deve ficar mais extrovertido. Pode ter ótimas ideias pra ganhar mais dinheiro. Contato com alguém de outra cidade talvez vire romance.



ESCORPIÃO



Não deve esquecer o que fazem pra você, sobretudo as ofensas. Vai encarrar responsabilidades familiares. Seu magnetismo deve atrair alguém que deseja.



SAGITÁRIO



Seu jeito sociável deve atrair as pessoas. Se estuda, há risco de ter dificuldades ou atrasos. Nos assuntos do coração, seu charme vai ser imbatível.



CAPRICÓRNIO



Há sinal de preocupações nas finanças. Quem pode te ajudar a sair do buraco são os amigos. Se está na pista, talvez se aventure num lance secreto.



AQUÁRIO



Tudo indica que vai ter facilidade pra se relacionar com as pessoas. Pode se interessar mais pela sua profissão. Com o mozão, deve estar bem companheiro.



PEIXES



Vai arrasar em reuniões de trabalho e no contato com o público. Vai se dar bem em estudos e pesquisas. A dois, o mozão vai te satisfazer.