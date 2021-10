Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 08/10/2021 06:00

ÁRIES



Vai saber vender seu peixe e ser popular. Grande dia para cuidar da beleza. Se está na solteirice, alguém misterioso talvez desperte seu interesse.



TOURO



O orgulho pode bater forte e você deve trabalhar muito. Se cuide melhor para não deixar a energia cair. Se já tem um love, aposte no seu charme.



GÊMEOS



Bom momento pra fazer uma fezinha. A saúde tem tudo pra ficar firme e forte. Com seu momozim, talvez ceda um pouco para o bem da relação.



CÂNCER



O sonho de ter uma vida confortável pode pintar. Cautela para o apego não te atrasar. Com seu jeito mais amável, vai ser mais fácil fisgar o crush.



LEÃO



Utilize a comunicação no emprego. Altas chances de brilhar e se dar bem. No romance, tende a fugir de situações tensas e sérias demais.



VIRGEM



Tende a atrair dindim e encher o bolso. Sua ambição tende a crescer e você não deve fazer corpo mole. Há grandes chances de encontrar alguém especial.



LIBRA



Você vai estar mais confiante no seu taco. Só cautela pra não ser teimosa. Na vida amorosa, tudo indica que irá abrir o coração e dizer o que sente.



ESCORPIÃO



Você deve sextar com um desejo forte de ter privacidade. Seu jeito reservado tende a atrair as pessoas. No romance, vai estar mais romântica.



SAGITÁRIO



Você deve dar seus pulos pra alcançar seus objetivos. O clima em casa deve ser de intimidade e tranquilidade. Com o mozão, invist em novos começos.



CAPRICÓRNIO



A vida profissional tende a ser o seu foco. Deve trabalhar duro pra alcançar reconhecimento. Se está firme com o mozão, vai ter ideias inspiradas.



AQUÁRIO



Se estuda, corre o risco de se distrair. Preste mais atenção aos detalhes. Na conquista, pode iniciar um lance fora dos padrões.



PEIXES



Há chance de pintar herança ou lucros. Sua intuição deve bombar. Com o love, a relação deve ficar uma delícia, com direito a muito carinho.