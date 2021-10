Banhos energéticos ajudam a abrir os caminhos - Reprodução de Internet

Banhos energéticos ajudam a abrir os caminhos

Publicado 08/10/2021 13:40

Rio - Sabe aquele dia que você não está muito para conversa e não está com vontade de fazer nada? Nesses momentos em que a indisposição toma conta da rotina e as coisas parecem que estão arrastadas, dando brecha para o baixo astral e o cansaço. Se você está passando por isso, anote esse banho para reverter a situação.

Pegue uma vasilha com água e acrescente as pétalas de uma rosa branca e cinco folhas de hortelã. Coloque um pano em cima da mistura e deixe-a no sereno. Na manhã seguinte, após o banho de higiene, jogue essa solução do pescoço para baixo, mentalizando boas energias entrando na sua vida.