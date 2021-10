Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

SolAFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Publicado 10/10/2021 06:00

ÁRIES



Vai colocar mais sentimento na maneira como se expressa. Vai buscar se envolver na paquera. Talvez inicie um romance com alguém que mora longe.



TOURO



Ótimas energias para você zerar as preocupações. Corpo e mente têm tudo pra ficarem fortes. Se está na pista, tende a dar mais valor à aparência.



GÊMEOS



Sinal de atividades criativas. Pode passar um tempo bacana com as pessoas que gosta. A dois, a relação deve pegar fogo e a intimidade melhora.



CÂNCER



O seu dia promete ser uma delicinha. Há sinal de mudança de casa, mas deve ser pra muito melhor. Com o mozão, podem dar um passo certeiro.



LEÃO



Vai ter facilidade de se comunicar com todos. Há boas chances de conhecer novos contatinhos. Pode fazer planos de viagem e passeios.



VIRGEM



A vibe é ótima pra colocar as contas em ordem. Há chance de empreender com alguém da família. Vai estar mais apegada com o mozão.



LIBRA



Os astros destacam seu talento pra conversar. Se precisa estudar, tende a se jogar nas atividades. Com o par, vai despachar a rotina do romance.



ESCORPIÃO



Vai ter ideias sensacionais pra ganhar mais grana. Lugares tranquilos devem ser perfeitos para você. A relação deve ter uma maior intimidade.



SAGITÁRIO



Tudo indica que vai ter facilidade com novas amizades. Seus projetostêm boas chances de deslanchar. Com o mozão, a ligação fica mais forte.



CAPRICÓRNIO



Os astros destacam o seu pensamento organizado. Você vai ter mais iniciativa em relações aos seus objetivos. Pode curtir um amor secreto irresistível.



AQUÁRIO



Seu signo deve se relacionar muito bem. Nos estudos, você conta com ótimas energias para desenvolver ideias. A dois, um programa diferente é uma boa.



PEIXES



Seu jeito sentimental ao se comunicar vai fazer sucesso. A vontade de afastar a rotina pode te levar a fazer mudanças. A relação fica intensa com o par.