Publicado 11/10/2021 06:00

ÁRIES



Foque em suas ambições. Você tende a agir com mais praticidade na profissão. A dois, tende a valorizar o mozão e a relação. Pode até subir no altar.



TOURO



A semana começa com uma vontade doida de abrir seus horizontes. Área ligada ao ensino em destaque. No amor, a relação se torna intensa.



GÊMEOS



Um clima de seriedade vai te dominar. Pode ser mais objetiva se lida com os negócios de outras pessoas. Há chance de se arriscar no amor.



CÂNCER



Cheio de ambição, seu signo deve trabalhar muito. Tende a cuidar mais da relação com seus queridos. O ambiente de trabalho pode te render um romance



LEÃO



Decidida a vencer na vida, talvez faça todo mundo do trabalho ralar. Só tome cuidado com possíveis tretas. Há chance de conhecer um crush.



VIRGEM



O desejo de ter uma vida boa irá crescer. Use a criatividade pra se divertir. É uma boa hora de comprar a casa própria com o par.



LIBRA



A sua eficiência pode te ajudar com as obrigações. Talvez sobre mais tempo para curtir o conforto do seu ninho. Vai seduzir bastante o parceiro.



ESCORPIÃO



Você tende a falar pouco, mas com autoridade. Só tome cuidado pra não ser severa demais. No amor, há chance de se envolver numa paquera.



SAGITÁRIO



O seu signo se torna mais habilidoso em lidar com as finanças. Com responsabilidade, vai deitar e rolar na grana. Seu jeito charmoso vai atrair os crushes.



CAPRICÓRNIO



Segundou com a intuição lá nas alturas. Seu sexto vai te ajudar a tomar decisões e fazer escolhas. Pode pintar forte interesse por alguém.



AQUÁRIO



Uma energia de privacidade e timidez pode te levar a se isolar. Aposte na meditação para relaxar hoje. Aventuras espantam a rotina no amor.



PEIXES



É hora de correr atrás dos seus objetivos. Os amigos mais próximos podem te dar uma mãozinha. Com o love, a pegação deve rolar solta.