Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 12/10/2021 06:00

ÁRIES



Deve conhecer mais pessoas e ficar popular. Só tenha cautela pois pode receber críticas e ser alvo de intrigas. Há chance de trocar alianças com o mozão.



TOURO



Pode falar demais e se desentender com o pessoal. Procure dar sugestões e fazer comentários construtivos. O relacionamento deve ficar intenso.



GÊMEOS



O seu signo estará muito comunicativo. Sua originalidade também dá as caras e manda a monotonia pra longe. Na intimidade, pode agir por impulso.



CÂNCER



Você deve ficar sensível às necessidades dos outros. O convívio com os amigos melhora. Na conquista, pode fazer mais de um contatinho.



LEÃO



Seu estado emocional pode afetar sua saúde. Mas logo isso passa. Pode se dar bem numa carreira independente. No romance, o clima esquenta.



VIRGEM



Preocupações materiais e com grana se destacam. Tende a romper padrões e vivenciar novas experiências. Curta ótimos momentos com o crush.



LIBRA



Curta o conforto e o sossego do lar. Deixe as coisas do passado para lá e utilize a sua criatividade hoje. Pode se arriscar mais nos assuntos amorosos.



ESCORPIÃO



Preocupações bobas tendem a te distrair. Você deve fazer ótimos contatos. No romance, o mozão talvez te ajude financeiramente.



SAGITÁRIO



Vai ter facilidade pra encher o bolso. Mas pode desorganizar as finanças. Pense antes de gastar. Seu jeito charmoso tende a atrair contatinhos.



CAPRICÓRNIO



O seu humor pode oscilar. Com uma imaginação original, talvez espante a rotina. Talvez se envolva num romance secreto e apaixonado.



AQUÁRIO



Conexões mais profundas podem gerar um maior entusiasmo. Há sinal de mudanças positivas no seu dia. Se está na pista, corre o risco de se precipitar.



PEIXES



Não vai querer ficar só e vai buscar se aproximar. Cautela com críticas; Nos assuntos amorosos, seu magnetismo poderoso pode atrair o crush dos sonhos.