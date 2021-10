Nossa Senhora Aparecida - Reprodução de Internet

Publicado 11/10/2021 12:50

Rio - Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e é considerada como a santa que trouxe abundância durante a escassez na época de sua aparição. As simpatias atribuídas a ela são feitas para alcançar os objetivos e conquistar o que é desejado.



Simpatia Nossa Senhora Aparecida para ter prosperidade



No fim da tarde de um sábado, ou no dia 12 de outubro, reparta um mamão papaia ao meio e, no lado esquerdo, coloque cinco moedas de 25 centavos. Depois, cubra-as com mel. Deixa o mamão em um jardim florido e, em seguida, faça a oração da Ave Maria.