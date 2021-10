Oração - Reprodução de Internet

Publicado 12/10/2021 08:00

Rio - O dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é celebrado nesta terça-feira. A santa é a padroeira do Brasil e é uma das figuras religiosas mais adoradas no país.

Descoberta nas águas do Rio Paraíba do Sul, na Vila de Guaratinguetá, no século 18, a imagem terracota ao ser achada fez com que surgissem peixes no período que não era época de pesca. Em 1930, Papa Pio XI a reconheceu como protetora do Brasil.



Oração de Nossa Senhora Aparecida



Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo; dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.