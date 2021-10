Criança - Reprodução de Internet

Publicado 12/10/2021 11:33

Rio - O Dia das Crianças é comemorado nesta terça-feira, assim como o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Nesta data é importante lembrar de pedir bênçãos e proteção especialmente para os pequenos. Que tal pedir à padroeira do Brasil para cobrir com seu manto?



Oração de Nossa Senhora Aparecida para as crianças



Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe santíssima, abençoai as nossas crianças, que vos são confiadas. Guardai-as com cuidado maternal, para que nenhuma delas se perca. Defendei-as contra as ciladas do inimigo e contra os escândalos do mundo, para que sejam sempre humildes, mansas e puras. Ó Mãe nossa, Mãe de misericórdia, rogai por nós e, depois desta vida, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria.