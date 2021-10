Amor - Reprodução de Internet

Rio - Ninguém começa um relacionamento pensando na separação. Todos que se propõem a ficar juntos querem que dê certo. Mas, às vezes, não dá. Não é só o rompimento do namoro que está em questão, o laço que foi construído e a rotina. Aprenda a fazer simpatia para te ajudar neste momento!

Simpatia para esquecer a pessoa amada

Escreva o nome da pessoa que você deseja esquecer em uma folha dizendo “fora da minha vida” em voz alta. Coloque a folha dentro do pote com sal grosso, tampe e enterre em um vaso. Reze o terço com muita fé.