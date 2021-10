Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 15/10/2021 06:00

ÁRIES



Vai formar uma aliança profissional vantajosa. Você tende a considerar mais as necessidades dos outros. Um romance iniciado agora deve dar muito certo.



TOURO



Tem tudo pra brilhar e ganhar reconhecimento no trabalho. Os cuidados com a beleza podem trazer excelentes resultados. Lute pela relação.



GÊMEOS



Você tende a se expressar muito bem. Sucesso nos estudos, sobretudo se faz uma faculdade. A dois, evite se afastar do mozão.



CÂNCER



A ligação com os parentes deve ficar mais forte. Pode pintar uma herança. Se alguma coisa no romance não está rolando, talvez precise dar um basta.



LEÃO



Mais sociável, você pode brilhar na profissão. Expresse as suas opiniões muito e pode se tornar popular. Ostente o seu mozão nas redes sociais.



VIRGEM



Seus esforços no trabalho devem encher o seu bolso. Há chance de expandir os negócios. Se o crush te fizer sofrer, é hora de fazer a fila andar.



LIBRA



Os astros destacam seu jeito simpático e criativo. Aposte nos seus pontos fortes a fim de enfrentar os perrengues. Não desista do contatinho na paquera.



ESCORPIÃO



Você tende a agir com mais generosidade. Se trabalha em casa, o conforto do lar estimula a sua criatividade. Com o seu amore, a dica é ter mais iniciativa.



SAGITÁRIO



Vai fechar boas associações e formar amizades influentes. Sua mente tende a ficar a todo vapor. Com o mozão, será preciso resistir aos tropeços.



CAPRICÓRNIO



Se comercializa algum produto, as vendas podem bombar. Pode gastar além da conta, se não tomar cuidado. Invista nos seus pontos fortes com o crush.



AQUÁRIO



Com a mente aberta, tem tudo pra abrir os seus horizontes. Boas chances de se dar bem nos estudos. Se está na pista, a dica é não ficar parada.



PEIXES



Há sinal de mudanças. Talvez consiga transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento. Se busca sua alma gêmea, defina a relação que quer.