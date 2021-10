Planeta Terra - NASA

Publicado 17/10/2021 06:00

ÁRIES



Algumas inimizades podem tentar te passar a perna. Fique um tempo sozinha e se acalme. Se está na solteirice, pode ter um flerte no trabalho.



TOURO



Aposte na determinação do seu signo para melhorar a sua vida. Você vai estar muito inspirada. No amor, você vai dar show e ter grandes experiências.



GÊMEOS



Seu lado mais sensível melhora seu status. Pode conhecer muita gente. Com o mozão, um clima de romantismo e diversão deve agitar a união.



CÂNCER



Clima tranquilo no lar e ligação forte com a família hoje. Preste mais atenção à sua intuiçã. Com o seu love, o relacionamento deve ficar mais íntimo.



LEÃO



Utilize a sua imaginação e energia para resolver perrengues. Na saúde, pode se recuperar fisicamente. A intimidade pode trazer experiências incríveis.



VIRGEM



Você conta com garra pra enfrentar qualquer perrengue. Tende a se aproximar de pessoas idealistas. Um contatinho talvez fique mais íntimo.



LIBRA



Vai ganhar a simpatia de quem estiver por perto. Tenha cautela com o cansaço e estresse no trabalho. Pode ter mais coragem com o crush.



ESCORPIÃO



O desejo de privacidade se fortalece. O seu jeito reservado e misterioso tende a atrair as pessoas. Programas tranquilos com o mozão vão te animar.



SAGITÁRIO



Atividades com seus amigos devem despertar seu interesse. Em casa, o clima é de conforto. No romance, o ninho de amor vai estar bem gostosinho.



CAPRICÓRNIO



Levar trabalho pra casa pode prejudicar o clima com a família. Seu signo deve ficar mais curioso. Se está na pista, aproveite o seu magnetismo.



AQUÁRIO



Aposte num passeio em local pouco frequentado. Há chance de receber um dinheirinho. No amor, vai se sentir confortável pra expressar seus sentimentos.



PEIXES



Faça mudanças na sua vida e utilize a sua intuição. Pode pintar herança ou pensão. Se depender dos astros, sua vida amorosa vai estar excelente.