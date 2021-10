Janela - Reprodução de Internet

Publicado 26/10/2021 11:33

Rio - As simpatias ajudam as pessoas que buscam por proteção. Elas harmonizam o astral e afasta energias que diminuem a vibração. Além disso, contribui para afastar energias como a inveja e o mau-olhado que circulam no lar.