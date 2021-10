Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 24/10/2021 06:00

ÁRIES



Seus relacionamentos recebem energias positivas dos astros. A paz pode reinar na sua vida. Amor iniciado agora tem tudo pra dar certo.



TOURO



Você tende a se expressar muito bem. Na saúde, tudo deve ficar em ordem. Na união, a Lua promove coisas boas para você e o parceiro.



GÊMEOS



Vai se comunicar e escolher com quem se relaciona com facilidade. Bom dia pra fazer uma fezinha. O momento é ideal para encantar o crush.



CÂNCER



Você vai se aproximar da família. O clima em casa deve ficar uma maravilha. Se está na pista, pode rolar chuva de notificação dos contatinhos.



LEÃO



Os astros dão a maior força para os seus contatos bombarem. Há chance de conhecer pessoas. A Lua traz um clima de excitação na paixão.



VIRGEM



Pense em formas de melhorar as finanças. Em casa, se controle pra não tretar. Se está na pista, a solteirice pode estar com os dias contados.



LIBRA



Vai se interessar mais por assuntos que despertem a sua mente. Você tende a falar bastante. Se já tem um mozão, os encontros sexuais devem pegar fogo.



ESCORPIÃO



A sua imaginação deve estar fértil e as ideias vão fluir numa boa. Pode pintar uma herança. Mostre os seus encantos e faça o mozão comer na sua mão.



SAGITÁRIO



Você tende a conhecer pessoas e trocar ideias com amigos. Os seus sonhos vão ser favorecidos. Se já se amarrou, dê mais importância à relação.



CAPRICÓRNIO



Vai se expressar muito bem. Hábitos saudáveis devem fortalecer a saúde. Seja com o mozão ou crush, as diferenças entre vocês talvez gritem mais forte agora.



AQUÁRIO



Seu signo deve ficar mais convincente. Pode envolver as pessoas em conversas inteligentes. Se está encalhada, boas chances de cair de amores por um crush.

PEIXES



Há sinal de transformações positivas no lar. A ligação com a família fica mais forte. Se está na pista, pode sentir mais falta de um amor do que de costume.