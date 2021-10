Escrever - Reprodução de Internet

Publicado 21/10/2021 17:00

Rio - Você está solteira e o seu ex-namorado ainda está no seu pé? Todos que se propõem a ficar juntos querem que o relacionamento dê certo. Quando isso não acontece, as simpatias podem ajudar a romper os laços com o ex e abrir os caminhos para essa nova página na vida de solteiro.

Simpatia para o ex te esquecer de uma vez por todas



Pegue uma folha e escreva com uma caneta três vezes o nome do seu ex. Em seguida, fale em voz alta: “Saia fora da minha vida.” Deixe essa folha secar ao Sol e, depois, coloque em um recipiente com sal e enterre em um vaso de comigo-ninguém-pode, mentalizando com muita fé essa pessoa se afastando da sua vida.