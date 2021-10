Meditação - Reprodução de Internet

Publicado 20/10/2021 12:50

Rio - Às vezes nada está agradando e parece que o baixo astral toma conta da vida. Estar bem consigo mesma ajuda as energias positivas e de abundância a circularem livremente. Os rituais proporcionam limpeza e harmonia, além disso, renovam o campo energético aumentando o magnetismo e a autoestima.

Banho para reconstruir o magnetismo pessoal



Pegue um recipiente e coloque as pétalas de uma rosa vermelha. Em seguida, acrescente um punhado de canela e outro de sal grosso. Jogue um litro de água e misture a solução, mentalizando a reconstrução do seu magnetismo e sensualidade. Sem aquecer o ritual, após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo.