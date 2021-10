Júpiter - Reprodução de Internet

Publicado 20/10/2021 06:00

ÁRIES

Aproveite as suas qualidades para vencer os perrengues. Pode ter ideias práticas de ganhar mais dinheiro. No romance, talvez apoie o mozão financeiramente.

TOURO



A falta de reconhecimento pode abaixar sua autoestima. Pode querer segurança material. Sua sensualidade vai bombar com as paqueras.



GÊMEOS



Pode se arriscar demais em seus planos. Não conte apenas com a sorte e desconfie um pouco das amizades. Com o momozim, pode mostrar mais carinho.



CÂNCER



Preocupações podem atazanar a sua carreira. Tenha jogo de cintura e evite os pepinos do dia a dia. No romance, vai querer ter estabilidade.



LEÃO



Pode ter dificuldade pra se expressar. A vontade de ter conquistas na profissão deve te estimular a agir. Com o mozão, pode buscar segurança material.



VIRGEM



Você corre o risco de ter perrengues com dinheiro. Procure usar corretamente os seus recursos. Com o mozão, planejar uma viagem é uma ótima opção.



LIBRA



A sua teimosia pode complicar a convivência com as pessoas. Procure usar um pouco da diplomacia. Seu poder de sedução vai estar em destaque.



ESCORPIÃO



Seu estado emocional pode prejudicar seu serviço. Busque não se preocupar tanto com coisas sem importância. Se está na pista, seu charme vai render.



SAGITÁRIO



Cuidado para não se relacionar com gente errada. Desapegue de quem não te faz bem. No romance, pode apoiar o mozão, inclusive com recursos materiais.



CAPRICÓRNIO



Tudo indica que vai subir na carreira, mas pode enfrentar perrengues. No amor, segurança e estabilidade devem render alegria e curtição com o mozão.



AQUÁRIO



Pode se distrair bastante hoje. Procure ter mais cuidado pra não se complicar. Se está na pista, seu jeito mais charmoso pode fazer sucesso.



PEIXES



Há sinal de transformações financeiras. Você corre o risco de se empolgar e acabar gastando demais. Com o mozão, talvez expresse seus sentimentos.