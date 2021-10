Lua crescente - .

Lua crescente.

Publicado 19/10/2021 17:00

Rio - A lua crescente é o período em que as intenções e desejos plantados na lua nova prosperam. Por isso, é um bom momento para fazer as simpatias para melhorar as finanças. Que tal recorrer a elas para não correr o risco de não ter problemas com dinheiro?

Coloque um punhado de moedas em uma tigela de prata. Em seguida, acenda duas velas em um pires e coloque do lado do ritual. Mentalize a abundância e a prosperidade entrando na sua vida. Quando as velas queimarem até o fim, guarde as moedas normalmente.