Publicado 20/10/2021 15:02

Rio - A lua crescente é a fase em que os projetos começam a florescer. O período é oportuno para quem quer a renovação e o crescimento de algo novo na vida. Por isso, é um bom momento para fortalecer os laços no amor. Aprenda a simpatia para solidificar os laços com a pessoa amada.

Simpatia para fortalecer o laços com a pessoa amada



Pegue um papel de qualquer cor e escreva em uma folha sete vezes o seu nome e o da pessoa amada. Em seguida, acenda uma vela branca em um pires. Com algumas gotas da cera, cole a folha. Depois, pingue uma gotinha de mel em cima do papel fechado. Quando a vela acabar de queimar, reze o salmo 23 e jogue o ritual no lixo. Quanto ao pires, basta lavá-lo e reutilizá-lo.