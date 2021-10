Vênus - Reprodução de Internet

VênusReprodução de Internet

Publicado 21/10/2021 06:00

ÁRIES



Frustrações tendem a bagunçar seu humor.Você pode tentar se animar com comprinhas. Se está na pista, seu poder de sedução deve atrair contatinhos.



TOURO



Deve faltar pique para o trabalho. Sacuda um pouco a poeira e foque em novas ambições. Com o seu amore, ideias originais vão tornar a relação ótima.



GÊMEOS



Há sinal de perrengues hoje. Procure pensar antes de se comprometer com algo. A dois, você vai trazer experiências diferentes pra relação.



CÂNCER



Há risco de ter prejuízo, sobretudo se lida com negócios. Coloque seu senso de dever pra jogo e dê a volta por cima. Uma amizade talvez se torne um amor.



LEÃO



Dê mais importância aos parceiros e coopere bastante. Pode tirar lições dos seus relacionamentos. No amor, pode realizar suas altas expectativas.



VIRGEM



Há risco de se frustrar em suas tarefas. Aposte no seu lado organizado e coloque ordem na bagaça. Se busca um amor, pode iniciar um lance promissor.



LIBRA



Pode faltar ânimo e bater insegurança. Se for possível, busque se afastar um pouco e clarear a mente. Com o mozão, a relação tende a mudar.



ESCORPIÃO



Uma vibe de pessimismo pode te marcar hoje. Tome cuidado para não afastar todo mundo. Com o mozão, o respeito pela liberdade ajuda o romance.



SAGITÁRIO



Tenha cautela com o que diz. Há sinal de atrasos ou dificuldades nos estudos. Se está na pista, chance de curtir relacionamentos mais livres.



CAPRICÓRNIO



Você pode ativar o seu lado pão-duro. Deve reavaliar o seu orçamento e cortar gastos. Com o mozão, não deve faltar criatividade pra animar a relação.



AQUÁRIO



Os deveres no lar devem te frustrar. Analise as situações e as pessoas com objetividade para não criar climão. Há chance de curtir um romance diferente.



PEIXES



Tende a ter dificuldade pra se expressar. Aí talvez acabe sofrendo em silêncio, longe de todo mundo. Se está na pista, seu magnetismo rende paqueras.