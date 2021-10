Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 22/10/2021 06:00

ÁRIES



Os astros destacam o seu bom gosto e pode ser fácil ganhar dinheiro. Só evite extravagâncias. Em casal, o romance tem tudo pra ficar intenso.



TOURO



Vai ser tranquilo escolher com quem se relacionar. Com imaginação fértil, vai idealizar seus planos. Vai estar mais atenta ao relacionamento com o mozão.



GÊMEOS



Tudo indica que você vai estar em outro patamar de sucesso. Nos estudos, não descuide dos deveres. Na paquera, você vai se jogar de corpo e alma.



CÂNCER



O sonho de subir na vida tende a ficar forte. Como as emoções estarão à flor da pele, pense bem antes de agir. No amor, há sinal de transformações.



LEÃO



Você deve focar na sua carreira e ganhar popularidade. Boas chances de subir de cargo. Se já tem um amor, tende a ser mais confiante.



VIRGEM



Os astros ressaltam seu lado dedicado e motivado. Preste mais atenção ao seu corpo. Se está na pista, relação a distância deve ser um sucesso.



LIBRA



Você tem tudo pra brilhar no trabalho com a sua simpatia. Na saúde, pode se curar de algum sintoma. Com o mozão, o clima esquenta entre quatro paredes.



ESCORPIÃO



A sua sexta vai ser perfeita. Seu lado criativo deve favorecer seus relacionamentos. Se está na pista, tende a fisgar os crush tudo com o seu papo.

SAGITÁRIO



Se dedique e pode fazer o maior sucesso com os clientes. Evite comer quando bater cansaço. Com o mozão, há chance de estabilizar as finanças.



CAPRICÓRNIO



Seu signo tende a trocar ideias numa boa com as pessoas. Vai aprender com facilidade. No romance, o clima fica intenso e prazeroso.





AQUÁRIO



Pode fazer bons investimentos. Um negócio familiar deve gerar ótimos frutos. No amor, sua sinceridade e criatividade podem te render pontos.

PEIXES



Você tende a se expressar de maneira mais delicada. Só tenha cuidado pra não falar na hora errada. Seu bom papo deve fazer sucesso com os crushes.