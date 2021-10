Visita - Pexels

VisitaPexels

Publicado 26/10/2021 16:55

Rio - As simpatias ajudam a afastar as más energias e a fortalecer a proteção espiritual e, por isso, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. As energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas como mau-olhado. Elas causam cansaço, angústia e desânimo em quem as recebe. Descubra como se blindar o seu lar dessas vibrações.



Leia Mais Aprenda a fazer simpatia para eliminar as energias negativas do lar

Simpatia para afastar mau-olhado de visitas



Assim que a visita sair da sua casa, passe um pano úmido no chão por todos os lugares que essa pessoa pisou. No cabo do rodo ou da vassoura, amarre uma fitinha vermelha e reze um Pai-Nosso, pedindo proteção ao seu anjo da guarda. Depois, jogue a fitinha no lixo.