Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 11/11/2021 06:00

ÁRIES



Atenção a ideias que parecem boas demais. No serviço, não confie em qualquer um! Amigos podem oferecer apoio. Sintonia e emoção no romance.



TOURO



Sua ambição se destaca, mas cuidado com projetos em equipe. Dedique-se a tarefas onde pode mostrar seu potencial. No amor, cuidado com a impaciência.



GÊMEOS



Pode ter ideias no trabalho e um novo ponto de vista pode ser o que faltava nos seus planos. Na saúde, será preciso esforço para resistir a tentações.



CÂNCER



Podem surgir mudanças no trabalho, mas você conseguirá lidar com isso se seguir sua intuição. A vida amorosa não anda lá essas coisas e pode surgir briga.



LEÃO



Vai ser preciso boa vontade para se entender com o pessoal de casa - se tem compromisso, pode sobrar até para o mozão. No trabalho, aja com cautela.



VIRGEM



Melhor não acreditar em tudo o que dizem: antes de fechar negócio, coloque tudo por escrito. Nas redes sociais, atenção para não repassar informações erradas.



LIBRA



Cuidado com os gastos. Conte com a sorte em sorteios. No trabalho, agilize tarefas. Atritos com o mozão por ciúme ou dinheiro. Seu charme vai animar a paquera.



ESCORPIÃO



Conte com a ajuda de parente mais experiente. Tratamentos caseiros de beleza ajudam a relaxar. A vida a dois anda devagar. Um ex pode pedir uma chance.



SAGITÁRIO



Há risco de perder informações no trabalho ou de ter dor de cabeça com gente fofoqueira. Foque no que ficou pendente. O diálogo ajuda a se entender no amor.



CAPRICÓRNIO



Vai valorizar o que possui. Pode surgir oportunidade de juntar grana, mesmo que precise deixar coisas em segundo plano, como a paquera se está só.



AQUÁRIO



Cuidado com atitudes impulsivas ou excesso de sinceridade. Ao longo do dia fica mais fácil melhorar as relações. Caprichar no visual pode render elogios.



PEIXES



Viagem, estudos ou contatos com pessoas de fora pedem atenção. Se tem contatinho à vista, monitore de longe, mas a dois não exagere na desconfiança.