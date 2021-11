Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 10/11/2021 06:00

ÁRIES



Mudanças podem rolar - aproveite as oportunidades. A dois, sinal de desentendimento, mas também de paixão. Se procura um amor, não se apresse.



TOURO



Seu foco está na carreira, mas equilibre o tempo com pessoas queridas. Pegue leve nas cobranças no trabalho. No amor, é preciso lidar com as diferenças.



GÊMEOS



Mantenha o foco e não prometa mais do que consegue entregar. Evite o exagero na hora de se divertir. Se está só, pode se interessar por quem mora longe.



CÂNCER



Bom momento para encerrar assuntos pendentes. Há chance de descobrir um segredo, mas cuidado para não brigar com amigos ou no amor.



LEÃO



Resolva o que for possível pela manhã. No trabalho e em casa, tente melhorar a convivência. No amor, cuidado com ciúme ou com ex que ressurge do nada.



VIRGEM



A Lua destaca seu lado prático e você pode resolver pendências, desde que tome cuidado com informações. Se precisa participar de reunião, faça isso cedo.



LIBRA



Faça contatos no trabalho. Gastar demais pode trazer prejuízo! O amor promete emoção, mas há sinal de brigas. Aposte no carinho e nada de ciúme.



ESCORPIÃO



Seu lado caseiro está em alta. Fuja de discussões familiares e exercite a paciência. Esse astral tenso, junto com o ciúme, anuncia tempos instáveis no amor.



SAGITÁRIO



Sua vontade de falar expande seus contatos, mas também pode te colocar em roubada se não tomar cuidado. Cuide da saúde e fuja de assuntos polêmicos no romance.



CAPRICÓRNIO



Se quer encher o bolso, atenção às oportunidades, cuidado com projetos arriscados e não misture dinheiro e amizade. No romance, controle o ciúme.



AQUÁRIO



Energias recarregadas com a Lua, porém, se prepare para desafios. Deixe as diferenças de lado para pôr as tarefas em dia. Tensão em família e no amor.



PEIXES



Planos de viagem vão exigir cautela. Nas redes sociais, indiretas ou comentários ácidos podem trazer problemas. A dois, o desafio é manter a paz.