Publicado 08/11/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 76 fala sobre a grandeza de Deus, da proteção divina e os seus feitos. A prece revela que a luz vem apenas para aqueles que clamam pelo nome do Senhor.



Salmo 76



Conhecido é Deus em Judá; grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco; o escudo, e a espada, e a guerra. (Selá.) Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados; dormiram o seu sono; e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. À tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu, tu és temível; e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo; a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. (Selá.) Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor; o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos, e pagai ao Senhor vosso Deus; tragam presentes, os que estão em redor dele, àquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes; é tremendo para com os reis da terra.