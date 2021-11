Júpiter - Reprodução de Internet

Publicado 05/11/2021 06:00

ÁRIES



Bom momento para se envolver em projetos novos - só evite radicalizar as coisas nas amizades porque pode dar ruim. Palavras picantes vão esquentar a hora H.



TOURO



No trabalho, agir em equipe pode trazer oportunidades, mas se prepare para críticas. Quem quer um novo amor pode ter uma surpresa.



GÊMEOS



Vai precisar de foco pra dar conta do trampo. Será mais fácil atingir as metas se não ficar sonhando acordada. Vênus apimenta a vida sentimental.



CÂNCER



Vai ter criatividade para dar conta de perrengues no trabalho. Prepare-se para chamar atenção na paquera! A saúde exige disciplina. Harmonia a dois.



LEÃO



Tarefas de rotina ganham destaque. A dois, talvez pinte briga por ciúme ou interferência da família. Há chance de se dar bem em sorteio.



VIRGEM



Aproveite para fazer contatos ou sondar um novo emprego. Mas mantenha o foco nas tarefas e não fale demais. À noite, a família pode exigir mais atenção.



LIBRA



Terá o apoio da família em tudo. O desejo de circular por aí cresce, o que anima a paquera. Diálogo e descontração estão presentes nos momentos com o mozão.



ESCORPIÃO



Boa época para resolver pendências. Vênus ressalta sua comunicação no trabalho e na aproximação do crush. Período de muito carinho e leveza com o love.



SAGITÁRIO



Peça ajuda para a família se achar que não vai dar conta de tudo sozinha. Não enrole na paquera, se está só. Cuidado na hora de se expressar a dois.



CAPRICÓRNIO



Amizades protegidas. Bom momento para unir esforços e melhorar a produtividade sem cobranças. Companheirismo na vida a dois, mas o lance pode esfriar à noite.



AQUÁRIO



Pela manhã, policie suas atitudes e conversas pra não ter atrito com a chefia. A dois, reforce a confiança. Na paquera pode ter surpresa desagradável.



PEIXES



Se precisar de apoio, os amigos estarão ao seu lado. Cuidado com sua imagem se quiser causar boa impressão, inclusive na conquista.