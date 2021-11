Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 04/11/2021 06:00

ÁRIES



Atenção à sua intuição, que estará aguçada. Clima de briga pode acabar de vez com uma amizade. No romance, o desejo tem tudo para incendiar a intimidade.



TOURO



Busque a companhia de colegas com os mesmos objetivos, mas que não estão competindo com você, pois há risco de atrito. No amor, as diferenças podem crescer.



GÊMEOS



Dia puxado no trabalho, mas o esforço vai dar frutos. A saúde pede atenção. A rotina pode tirar o brilho do romance, mas não adianta só reclamar.



CÂNCER



Vai precisar de simpatia para se destacar no trabalho. Logo cedo, faça sua parte para evitar briga com o mozão. Pode ter sorte em jogos.



LEÃO



A família pode ter papel importante se procura emprego. Se tem compromisso, controle o ciúme. Um ex pode reaparecer mas, se terminou mal, melhor correr.



VIRGEM



A comunicação será seu maior trunfo hoje! Mas atenção para não se distrair logo cedo e perder algo importante. Programa animado dá um up no romance.



LIBRA



Atenção com seu dinheiro: pode ser difícil driblar gastos. A possessividade pode ser um problema. A paquera está devagar? Seja paciente!



ESCORPIÃO



Pegue leve com a família! Corra atrás dos seus interesses no serviço. No romance, vai precisar ceder um pouco. O romantismo encanta o crush.



SAGITÁRIO



Pode faltar pique para interagir com colegas. Escolha bem as palavras. Se pintar um sintoma de doença, procure um médico. Se está só, cuidado com decepções.



CAPRICÓRNIO



Ponha a conversa em dia com os amigos, mas não envolva dinheiro, pois as finanças pedem cautela. Na paquera há risco de disputar o alvo com alguém da turma.



AQUÁRIO



Vai ter muito foco, mas a falta de tato pode provocar atrito com alguém importante. Não entre em disputas bobas ou cobranças no trabalho, em casa ou no amor.



PEIXES



Seu otimismo está alto e ajuda você a se entender melhor com os outros. Uma viagem pede cuidado dobrado. No amor, vai ser mais fácil espantar a rotina.