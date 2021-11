Constelação - NASA

Publicado 02/11/2021 06:00

ÁRIES



Se precisa terminar algo que ficou pendente, junte forças com pessoas próximas, mas cuidado com críticas. No romance, valorize os pontos em comum.



TOURO



Terá facilidade para terminar tarefas cotidianas. O desejo de se divertir estará evidente, mas respeite seus limites. Faça sua parte para animar o romance.



GÊMEOS



Dia para se divertir. Logo cedo, pode pintar briga com o mozão ou alguém mais novo, mas podem acertar tudo à noite. Vai atrair admiradores se estiver só.



CÂNCER



Tente equilibrar seu tempo entre família e outros relacionamentos. Pode ser um bom momento para consertos em casa. No amor, resolva as tretas do passado.



LEÃO



Aproveite para sair da rotina e respirar novos ares. Se não deixou as coisas em dia no serviço, há risco de cobranças. A dois, planeje um passeio romântico.



VIRGEM



Vai contar com boas energias para as finanças. Organize o orçamento familiar e controle as compras. No romance, pegue leve na possessividade.



LIBRA



Atritos podem rolar na família. Seu charme está tinindo! Aproveite pra paquerar. Carinho ajuda a estreitar os laços com o par, mas pegue leve no ciúme.



ESCORPIÃO



Dê atenção ao seu sexto sentido! Reúna a família para relaxar. Algo do passado pode ressurgir, como um ex. A desconfiança pode azedar as coisas com o mozão.



SAGITÁRIO



Vai ter disposição para planos ousados! Evite misturar dinheiro e amizade. Se procura romance, a galera pode dar uma força. A dois, muito companheirismo.



CAPRICÓRNIO



Adiante algumas coisas em casa, anote boas ideias ou trace objetivos. Pode ser divertido renovar o guarda-roupa. Será preciso paciência para gente chata.



AQUÁRIO



Se não for possível curtir um passeio, pode ser divertido reunir os amigos em casa. Uma paixão nova pode surpreender, mas se já tem um love, saia da rotina.



PEIXES



Seus instintos estão afiados e vai ser melhor ficar na sua. Se já vinha se desentendendo com alguém, a amizade pode chegar ao fim. O desejo anima o romance.