Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 30/10/2021 06:00

ÁRIES



Talvez precise se segurar pra não torrar sua grana. Boas ideias para se divertir vão surgir. Com o mozão, pode tomar a iniciativa pra agitar o romance.



TOURO



Você pode ficar mais independente pra batalhar pelo seu futuro. Vai querer ganhar mais conforto. Seu jeito reservado pode ser sedutor.



GÊMEOS



Pode tomar a frente das tarefas. Os astros favorecem o seu poder de comunicação. Com o mozão, tende a esbanjar cuidados no cantinho de vocês.



CÂNCER



Dia bom para praticar exercícios físicos. Vai ter coragem pra colocar suas ideias em ação. Sua sedução vai estar em alta na conquista.



LEÃO



Se faz home office, sua força de vontade será tremenda. A ligação com a família tem tudo pra ficar forte. O sabadão promete alegrias com o crush.



VIRGEM



A sua mente vai estar agitada e inquieta. Boa hora pra planejar uma viagem para um lugar incrível. Um familiar pode te apresentar uma paquera.



LIBRA



Há boas chances de nadar na fortuna. Você conta com mais coragem pra perseguir seus objetivos. No romance, pode pintar vontade de se isolar.

ESCORPIÃO



Com sua autoconfiança nas alturas, pode alterar a sua carreira. Clima gostosinho com os amigos. Com o mozão, deve arriscar ousadias.



SAGITÁRIO



Há risco de falar umas verdades doa a quem doer. Vai ter coragem pra abrir seus horizontes. No amor, seu poder de sedução vai estar arrasador.



CAPRICÓRNIO



Pique extra pra alcançar seus objetivos. Pode fazer amizades com muita facilidade. Romance iniciado agora tem tudo pra transformar você.



AQUÁRIO



Tende a exercer sua profissão com garra e dedicação. Pode formar excelentes parcerias. Na intimidade, deve prestar mais atenção aos detalhes.



PEIXES



Expanda seus limites. A sua mente deve ficar estar ativa, inquieta e dedicada. Se busca um love, há chance de assumir compromisso sério.