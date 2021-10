Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 29/10/2021 06:00

ÁRIES



Corre o risco se deixar levar pelos impulsos e gastar mais do que poderia. Se controle e seja mais responsável. A criatividade rola solta na intimidade.



TOURO



Você vai querer que as coisas sejam do seu jeito. Tente se ajustar um pouco aos outros. Há chance de conhecer alguém numa reunião de família.



GÊMEOS



Tome cuidado para não se meter em confusão. Pode se prejudicar no serviço, caso não se controle. Em casal, sua criatividade vai bombar.



CÂNCER



Você pode levar calote hoje. Mas as coisas melhoram. Pode ter bons lucros com o trabalho em home office. No romance, vão controlar as finanças.



LEÃO



Seu lado independente vai se destacar na profissão. Aja com calma e responsabilidade. Pode se dar bem e escolher um partidão pra se relacionar.



VIRGEM



As emoções tendem a ficar intensas. Se for possível se afastar um pouco, reorganize a mente. Seu jeitinho sensível pode atrair na paquera.



LIBRA



A necessidade de ter liberdade pode causar desavenças nos negócios. Cuidados com a beleza estão favorecidos. Com o mozão, deve rolar planos para o futuro.



ESCORPIÃO



Cuidado pra não chutar o balde demais no trabalho. Você vai ter muita determinação pra ir atrás do que quer. Bons papos vão rolar na relação.



SAGITÁRIO



Seja criativa e expanda os horizontes com novas ideias. A fase é bastante benéfica para tratar do seu corpo. Na vida amorosa, o clima vai ser perfeito.



CAPRICÓRNIO



Você deve ficar impaciente com responsabilidades. Pode agir do seu jeito, mas utilize o seu bom senso. Na vida amorosa, evite a timidez.



AQUÁRIO



O seu nervosismo pode atrapalhar sua produtividade. Tenha paciência e pode subir na vida. No romance, a vibe é apaixonante.



PEIXES



Você pode ser muito teimosa e tretar com colegas e chefia. Há chance de pintar herança. Se está na pista, o bate-papo com o crush pode render.