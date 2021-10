O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

Publicado 27/10/2021 18:50

Rio - Existem momentos que o baixo astral toma conta da vida. Estar bem consigo mesma ajuda as energias positivas e de abundância a circularem livremente. Os rituais proporcionam limpeza e harmonia, além disso, renovam o campo energético aumentando o magnetismo e a autoestima.

Coloque sete folhas de hortelã em um recipiente de água por sete dias. Depois do período, coe a solução e, após o banho higiênico, jogue-a do pescoço para baixo. Em seguida, embrulhe as folhas secas em um papel vermelho, mentalizando a reconstrução do seu magnetismo. Guarde esse embrulho o tempo que for necessário.