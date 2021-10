Casal - Reprodução de Internet

Publicado 27/10/2021 14:30

Rio - Os banhos são instrumentos que ajudam a proteger e alcançar o que deseja. Quando o assunto é amor, costumam ser eficientes para atrair ou manter uma pessoa na vida, acender a chama do relacionamento ou ajudar na sensualidade. Aprenda o passo a passo do banho para conquistar a sua alma gêmea.

Banho para conquistar a sua alma gêmea



Ferva dois litros de água e acrescente as pétalas de três rosas. Em seguida, coloque sete gotas de essência de baunilha e o seu perfume favorito. Ao amornar, coe e, depois do banho de higiene, jogue-a do pescoço para baixo. As pétalas podem ser descartadas em um local de natureza.