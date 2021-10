Entenda o que representa sonhar com robô - Reprodução de Internet

Publicado 27/10/2021 17:44

Rio - Sonhar com robô sinaliza que o sonhador tem que valorizar as emoções sinceras. Além disso, pode simbolizar comodismo em algum setor da vida. No entanto, é importante analisar o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.