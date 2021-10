Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 28/10/2021 12:50

Rio - São Judas é considerado o advogado das causas urgentes e dos momentos de angústia. O santo não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Ele foi um dos discípulos que apareceu no dia da ressurreição de Cristo e foi responsável por converter inúmeros pagãos.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 28 de outubro de 2021

Oração de São Judas Tadeu pela família



São Judas Tadeu, intercessor em todos os problemas difíceis, sinto no meu interior a tentação e a tristeza de não ser fiel ao senhor. Enganei a minha família e não correspondi às expectativas que sobre mim punham tantas pessoas. Alcançai-me a graça de me transformar e de mudar radicalmente a minha vida. Obtende-me um trabalho onde possa realizar-me humanamente e ganhar o suficiente para sustentar a minha família. Conservai-mo apesar de todas as circunstâncias e pessoas adversas. Que nele faça progressos, ganhe o que é justo e me é necessário, e contribua para o bem do próximo. Alcançai-me a presença e a fortaleza de Deus no meio da minha família, para que como família nos amemos e louvemos a Deus, lhe agradeçamos e ofereçamos o cumprimento diário do nosso dever. Uni-nos estreitamente como família humana e de Deus; protegei-nos em todas as circunstâncias. E em especial concedei-nos (faça o pedido). Associai à vossa intercessão a sagrada família, da qual sois parente. O fato de promover a vossa autêntica devoção, seja sinal da minha profunda gratidão. Amém.