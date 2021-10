Constelação - NASA

Publicado 28/10/2021 06:00

ÁRIES



A sua autoestima vai estar nas alturas. Pode ficar mais popular e atrair amizades. No romance, deve ter muito entusiasmo na hora de se divertir.



TOURO



Se trabalha em casa, deve se sentir à vontade pra fazer suas coisas. Há sinal de mudanças positivas na profissão. No amor, não vai querer ficar só.



GÊMEOS



A sua mente vai borbulhar de ideias. Pode ter sucesso com contratos e assuntos jurídicos. No amor, vontade de receber atenção e ser ouvida.



CÂNCER



Há boas chances de nadar na fortuna. Seu bom gosto deve te ajudar a ganhar mais dindim. Se tem um love pra chamar de seu, ostente o mozão.



LEÃO



Nos negócios, as coisas vão fluir. Habilidade artística tem tudo pra ser um sucesso. Se está na pista, tende a valorizar mais a aparência.



VIRGEM



O seu signo deve ficar mais teimoso. Há sinal de oportunidades de crescimento na profissão. Talvez dê um próximo passo no relacionamento.



LIBRA



Corra atrás das suas metas com mais vontade. Seu jeito criativo deve te ajudar a fazer excelentes contatos. Pode renovar a união com a sua alma gêmea.



ESCORPIÃO



Você vai querer ser reconhecida. Deve contar com muito talento para atrair mais dinheiro. Se está na pista, vai querer ostentar um mozão.



SAGITÁRIO



O seu lado animado te ajuda a brilhar no trabalho. Só tenha cautela com enganos e ilusões hoje. Se aventure e se divirta com o love.



CAPRICÓRNIO



Boas chances de ter sucesso e atrair mais grana. Só atenção com falsianes querendo surfar na sua onda. Se estiver na pista, pode acionar um contatinho.



AQUÁRIO



Você vai querer receber atenções e estará mais sociável. Pode ter oportunidades de realizar seus sonhos. A dois, vai viver muitas alegrias.



PEIXES



Seu jeito mais expansivo deve te favorecer hoje. Tenha cuidado com a sua saúde. Talvez inicie um romance com alguém da sua profissão.