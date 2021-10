Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Publicado 28/10/2021 16:36

Rio - As simpatias podem ser aliadas para reforçar os laços com a pessoa amada. Quando os assuntos são relacionados ao amor, os rituais costumam auxiliar na hora de atrair ou manter uma pessoa na vida. Anote!



Simpatia para reforçar os laços com o seu amor



Plante um girassol em um vaso ou canteiro. Cuide da planta com todo amor e carinho. Imagine esse momento do florescimento da planta como se estivesse cuidando da pessoa amada. Quando o girassol florescer, jogue um punhado de canela em volta dela.