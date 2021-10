Dia das Bruxas - Reprodução de Internet

Dia das BruxasReprodução de Internet

Publicado 29/10/2021 17:00

Rio - O Dia das Bruxas é comemorado neste domingo, na véspera do Dia de Todos os Santos. De origem Celta, é celebrada em grande parte do ocidente e tem origem na cultura dos países de língua anglo-saxônica. Acredita-se que nesta época as energias dos seres se encontram e, por isso, é necessário fazer uma meditação e reflexão para entrar em conexão com os antepassados e os espíritos que guiam as nossas vidas.

Oração para o Dia das Bruxas



Algo muito maior me rege. Algo muito maior me abre os caminhos.Este algo é alguém, este alguém é minha mãe. Sou filha da deusa e não há neste mundo nem nos céus quem possa contra mim. Sou indomada por ser filha da grande mãe. Ela comanda meus passos e me protege de tudo e todos. Sou livre, pois minha deusa assim me fez, de braços abertos pra liberdade. Sou forte, pois tenho a deusa comigo, a todo instante, a todo o momento. Sou poderosa, pois tenho a sabedoria das ancestrais, o conhecimento da arte e o dom da magia. A ti, grande mãe, venero e honro. A ti rogo, peço e suplico. A ti cultuo, saúdo e elevo. A ti conto meus segredos, choro minhas lágrimas e rio meus risos. Sou filha da deusa, sou filha de gaia, e agora, quem poderá contra mim? Assim seja, assim se faça!