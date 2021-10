Velas - Reprodução de Internet

Publicado 29/10/2021 15:30

Rio - Doçura ou travessura? O Halloween é uma festa que é comemorada no dia 31 de outubro, na véspera do Dia de Todos os Santos. De origem Celta, é celebrada em grande parte do ocidente e tem origem na cultura dos países de língua anglo-saxônica. A data é muito poderosa para fazer rituais. Por isso, aprenda a simpatia para realizar desejos.

Simpatia para realizar desejos



Na noite do Halloween, acenda sete velas em sete pires diferentes. Em seguida, faça sete pedidos e escreva cada um deles em um pedacinho de papel, colocando embaixo de cada pires, com muita fé. Quando as velas terminarem, jogue os restos em um local de natureza, com muito respeito. Os pratos podem ser reutilizados.