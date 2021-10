Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 31/10/2021 06:00

ÁRIES



O domingão tem tudo pra ser produtivo. Vai concluir as suas tarefas com criatividade. Boas chances de iniciar um relacionamento a distância.



TOURO



A sorte deve sorrir para o seu signo. Bom dia para participar de sorteios. Pode mudar a forma como faz as coisas. Busque prazer com o mozão.



GÊMEOS



O clima com os parentes será de muita animação. Os astros fortalecem a sua intuição. Se está na pista, sua popularidade tem tudo pra bombar.



CÂNCER



Os astros avisam que você tende a deixar a rotina pra trás e inovar. A relação com seus amigos deve ser ótima. Uma relação iniciada hoje vai dar bom.



LEÃO



A vontade de ter uma carreira sem patrão pode te dominar. Talvez planeje os seus próximos passos. Se está na pista, seu brilho deve atrair geral.



VIRGEM



Vai preservar o contato com as pessoas mais próximas. Pode abrir seus horizontes em experiências novas. Talvez inicie um lance que deve te mudar.



LIBRA



Algumas mudanças lucrativas podem pintar. Pode refletir sobre um negócio original que pode te render uma graninha. Muita conciliação na vida a dois.



ESCORPIÃO



Seus relacionamentos se destacam. Vai conseguir renovar os laços com seus queridos. Na intimidade, você tende a esbanjar tesão e sensualidade.



SAGITÁRIO



Aproveite as suas ideias criativas pra agilizar as tarefas. Na saúde, medicina alternativa te ajuda com perrengues. No romance, pode agradar o mozão.



CAPRICÓRNIO



O seu lado criativo e ousado pode te render bons frutos. Momento perfeito pra fazer uma fezinha. Há chance de se envolver num romance sigiloso.



AQUÁRIO



Devem rolar transformações sensacionais no lar. A relação com o pessoal tem tudo pra se aprofundar. Na paquera, vai escolher bem com quem se relaciona.



PEIXES



Deve fazer ótimos contatos. Se estuda, tende a colocar tudo em ordem e evitar problemas. Com o mozão, o momento é favorável pra resolver pendências.