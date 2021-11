Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 01/11/2021 06:00

ÁRIES



Terá pique pra correr atrás de trabalho, só cuidado com mudanças inesperadas. Na paquera, não vai se contentar com pouco. A dois, a relação se torna sólida.



TOURO



Atenção com suas responsabilidades e aproveite para cuidar da saúde. No amor, tente superar as brigas. Se está só, há chances com alguém de longe.



GÊMEOS



Assuntos do lar devem concentrar sua atenção. No trabalho, não conte demais com ajuda. No amor, aposte nos pontos em comum e saia da rotina.



CÂNCER



Estará com a língua afiada: aproveite para trocar ideias com os colegas. À tarde, porém, cuidado com o que diz pra não se meter em confusão.



LEÃO



Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha destaque, mas não baixe a guarda. Há chance de ganhar bônus ou promoção. Um bom papo ajuda no romance.



VIRGEM



Aproveite a manhã para os assuntos pessoais, pois seu carisma está em alta. À tarde, melhor pisar no freio para manter a paz em casa ou com a família.



LIBRA



Terá sorte para lidar com desafios. No serviço, seu esforço trará resultados. Cuidado ao dar opiniões! Curta o seu canto. A vida amorosa fica interessante.



ESCORPIÃO



Pense antes de emprestar dinheiro. Mantenha o foco para não ter dor de cabeça. Deixe a rotina longe dos momentos a dois. Um caso secreto pode virar realidade.



SAGITÁRIO



A manhã será favorável para tentar algo mais ambicioso no trabalho. O astral fica instável à tarde. Pode se divertir na companhia dos amigos. Sintonia no amor.



CAPRICÓRNIO



Mantenha o foco nas obrigações e poderá encher o bolso. Se está de folga, diminua o ritmo e preserve a saúde. O romance fica mais gostoso se quebrarem a rotina.



AQUÁRIO



O dia promete mudanças, aja com flexibilidade. Um negócio que parece até bom demais pode trazer prejuízo. Planos para viagem protegidos. Animação a dois.



PEIXES



Boa produtividade em equipe de manhã. Depois, fica mais complicado conviver com colegas ambiciosos ou conservadores. À noite, vai esbanjar sensualidade.