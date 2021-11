O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

Publicado 01/11/2021 10:07

Rio - A canela é recomendada para quem deseja alcançar a prosperidade, abundância em qualquer âmbito da vida e renovação energética. Para começar o mês com o pé direito, é aconselhado fazer um banho energético usando esse ingrediente, uma vez que conta com propriedades para dissipar as energias negativas.

Banho para atrair prosperidade para novembro



Banho para atrair prosperidade para novembro



Ferva um litro de água. Acrescente três paus de canela e três folhas de louro. Ao amornar, tome banho de higiene. Depois, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e caminhos abertos para esse novo mês.