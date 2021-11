Constelação - NASA

Publicado 03/11/2021 06:00

ÁRIES



Bom dia para tarefas que exigem colaboração de terceiros. Mas cuidado para não entrar em disputas no trabalho. À noite, mostre seu lado sensual a dois.



TOURO



Com foco no trabalho, pode encontrar oportunidades. Cuide da saúde e não se sobrecarregue. Tá na pista? Busque quem quer algo sério.



GÊMEOS



Vai sonhar com diversão, só não deixe isso atrapalhar as tarefas. À noite, cuide do corpo. Na vida a dois e na conquista, mostre seu carinho com mensagens.



CÂNCER



Pode ficar fácil pôr as coisas em ordem em casa, mas se tiver que trabalhar, não deixe que isso interfira no seu rendimento. Seu carisma cresce no romance.



LEÃO



No trabalho, boas ideias serão seus maiores trunfos. Quem lida com público, vendas ou comunicação tem tudo para brilhar. À noite, curta sua casa.



VIRGEM



Os astros prometem boas vibes para o seu bolso, mas vai ter que ralar. À noite, pode se divertir com pessoas próximas. O diálogo será importante a dois.



LIBRA



Astral tenso em família. Aposte no diálogo! Organize suas finanças. No amor, a possessividade deve crescer. A paquera pode surpreender, mas é melhor agir.



ESCORPIÃO



Tenha paciência para driblar fofocas. Pode pintar grana extra! Na paquera, aposte na sua sensualidade. Com o par, fuja de assuntos delicados.



SAGITÁRIO



Repense os gastos e deixe planos ambiciosos para depois. A galera pode dar uma mão se precisa de emprego ou desabafar. À noite, melhor ficar no seu canto.



CAPRICÓRNIO



Poderá planejar o futuro e investir na carreira, mas evite impor suas opiniões. No romance, a sintonia deve crescer. Amigos podem dar uma mão na paquera.



AQUÁRIO



Vale se arriscar em projetos diferentes, mas talvez tenha que lidar com imprevistos. Se está só, pode surgir um crush mais velho ou popular.



PEIXES



A intuição te ajuda a conseguir o que quer, desde que se adapte às mudanças. As diferenças se destacam com pessoas próximas - vale a pena fazer concessões.