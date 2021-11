Oração - Reprodução de Internet

Publicado 02/11/2021 08:00

Rio - O Dia de Finados é celebrado nesta terça-feira. A data é o momento de rezar pelas almas dos que morreram, amenizando a saudade, assim, recordando que o amor e as boas lembranças são eternas. Faça a oração para se conectar com os que já faleceram.

Oração pelos falecidos



Pai santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, nós Vos pedimos por (nome do falecido), que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de Vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência. Que sua alma nada sofra, e Vos digneis ressuscitá-lo com os Vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a Vós a vida imortal no reino eterno. Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.