Escrever é uma forma de organizar os sentimentos e as energiasReprodução de Internet

Publicado 04/11/2021 17:00

Rio - Às vezes os ânimos estão à flor da pele e não é fácil manter uma vida a dois. A convivência pode causar desentendimentos e aflorar algumas discussões no relacionamento. Para colocar um fim nos atritos com o parceiro, anote esse ritual.



Simpatia para acabar com as discussões no relacionamento



Escreva o nome da pessoa amada em um papel. Coloque esse papel em um pires, regue com mel e coloque sob a luz do Sol, mentalizando com carinho o seu amor. Deixe por 3 horas e depois enterre o ritual em um canteiro de flores.