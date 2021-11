O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

Publicado 04/11/2021 14:23

Rio - Os banhos energéticos, de modo geral, costumam atrair a sorte e bloquear as energias negativas. Isso porque eles purificam a alma, aumentam a energia e a bonança para quem está fazendo o ritual, já que fazem com que as vibrações circulem de uma forma equilibrada alinhando as questões que estão atrasando a vida.

Banho para aumentar a sorte



Ferva dois litros de água. Acrescente um punhado de manjericão, três gotas de essência de mirra e duas de essência de lavanda. Ao amornar, tome o banho de higiene e jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos para a sorte.