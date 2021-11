Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 07/11/2021 06:00

ÁRIES



Modere na impulsividade pois pode pintar problema. Se planeja viajar, deixe para o final da manhã. À noite, pode se importar com o que pensam a seu respeito.



TOURO



Será preciso boa vontade para evitar briga com amigo. Se pintar uma boa ideia para a vida profissional, anote. Seu espírito aventureiro pode surpreender.



GÊMEOS



O desejo de curtir pessoas queridas está em alta. Mas, logo cedo, pode pintar discussão com alguém mais velho ou conservador. No romance, sinal de muito prazer.



CÂNCER



Pode crescer o desejo de praticar exercícios ou começar dieta. Vai ser divertido se aproximar de pessoas importantes em sua vida. Capriche nas demonstrações de carinho.



LEÃO



De manhã há risco de briga com o mozão, mas não se deixe abater! Será fácil ganhar quem deseja se está só. À noite, cuidados com a saúde serão bem-vindos.



VIRGEM



Sua atenção estará focada na casa e na família. Apesar do clima tenso, faça um esforço para não deixar as diferenças atrapalharem a convivência.



LIBRA



Boa época para conhecer pessoas. Gente fofoqueira pode queimar seu filme. A Lua realça seu lado caseiro. Há chance de se apaixonar de repente!



ESCORPIÃO



Gaste apenas com o necessário. Dê uma renovada no seu cantinho. A Lua em Capricórnio promete animação e surpresas na paquera e no romance.



SAGITÁRIO



Vai ser divertido encontrar jeitos de matar a saudade das pessoas. Novos contatos nas redes sociais podem animar o dia. Em casa, maneire na possessividade.



CAPRICÓRNIO



A vontade de curtir seu canto fala mais alto. Há chance de ter problema com gente falsa. No amor, evite assuntos polêmicos e compartilhe fantasias.



AQUÁRIO



Explore sua habilidade para reunir pessoas. Só não gaste demais nem coloque dinheiro em um projeto com pouca chance de dar certo. O romance promete animação.



PEIXES



Vai se importar com o que os outros pensam sobre você e vale a pena cuidar do visual. Só não crie expectativas irreais. Vida sentimental animada.