Os banhos energéticos ajudam a atrair o que é desejadoReprodução de Internet

Publicado 05/11/2021 14:03

Rio - Os banhos são instrumentos que ajudam a proteger e alcançar o que deseja. Quando o assunto é amor, costumam ser eficientes para atrair ou manter uma pessoa na vida, acender a chama do relacionamento ou ajudar na sensualidade.

Ferva dois litros de água e acrescente as pétalas de uma rosa vermelha. Em seguida, coloque três paus de canela. Quando a solução estiver fervida, acenda uma vela e, após o banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo. Faça uma prece para Santo Antônio pedindo para que a chama do romance não apague.