Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Publicado 06/11/2021 06:00

ÁRIES



Bom dia para investir em estudo, trabalho e mudanças no visual. Se está só, pode se encantar por quem mora longe. A dois, vai ser difícil apagar seu fogo!



TOURO



Viagem conta com boas energias. Pode ficar fácil repensar planos a longo prazo. A dois, invista em carinho. Chances de lance com alguém mais velho se está só.



GÊMEOS



Pode se surpreender com programa de última hora. Se der pra viajar, se jogue! Mas a saúde pode exigir cuidados. Na paquera use as redes sociais.



CÂNCER



O serviço vai exigir esforço, só evite prometer mais do que consegue entregar. Não abandone os cuidados com a saúde. O romance promete fortes emoções.



LEÃO



Tem tudo para se divertir com amigos. À tarde, assuntos práticos ou que envolvem a família podem exigir atenção. No romance, use seu charme.



VIRGEM



Talvez seja preciso reservar um tempo para assuntos domésticos ou de família. Passeio ou programa de última hora pode animar seu coração.



LIBRA



Poderá conhecer um lugar novo. Boas oportunidades de paquera! Atenção com o orçamento familiar. Bom momento para esclarecer mal-entendidos com o mozão.



ESCORPIÃO



Coloque as contas em ordem. Converse com parentes que estavam afastados. Seu ciúme se destaca - não crie problema! Bate-papo descontraído pode fazer bem.



SAGITÁRIO



Se precisa trabalhar, confie nos instintos para encontrar oportunidades de encher o bolso. Não esconda os interesses na conquista! Faça algo animado com o love.



CAPRICÓRNIO



Pode ter oportunidade de reforçar as finanças, principalmente se não comentar sobre seus planos. Talvez tenha que se dedicar ao romance e evitar desconfianças.



AQUÁRIO



Vai querer se divertir com pessoas próximas. Pode ser divertido montar novos looks para o trabalho. Na paquera, use as redes sociais, mas sem exagero.



PEIXES



Se tem tarefas pra terminar, melhor não comentar com todo mundo. Atenção a alguém com boa posição social se está só. Romance fica animado com um passeio.