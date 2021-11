Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 08/11/2021 06:00

ÁRIES



Faça tudo para impressionar se quiser chegar ao topo. Aja nos bastidores se preciso. Alguém disputado pode te interessar. Com o par, capriche na produção.



TOURO



Dia favorável para planejar viagem. No serviço, evite distrações. Pode se encantar com alguém nas redes sociais se está só. No romance, saia da rotina.



GÊMEOS



Seu sexto sentido está afiado - hora de mergulhar no trabalho ou investigar histórias. Aproveite e cuide da saúde. Na paixão, vai dar show de sensualidade.



CÂNCER



Tudo indica que será fácil agir em parceria com colegas. Aproveite para trocar informações. Os relacionamentos pessoais também ganham destaque.



LEÃO



Seu foco deve se concentrar no serviço. Se alguém da família pedir ajuda, faça sua parte. Na saúde, cuidados com o corpo devem se refletir na sua imagem.



VIRGEM



Bom dia para alcançar seus objetivos. Aproveite para fazer contatos ou buscar oportunidades. Paixão à primeira vista pode acelerar o coração se está só.



LIBRA



Bom momento para se mudar ou ir em busca de um lar. Foque em tarefas simples. Não sufoque o par com preocupação. Pode se envolver com um ex se está só.



ESCORPIÃO



Boas ideias vão ajudar no trabalho. Cuide das obrigações para poder passear. Você e o mozão podem esclarecer mal-entendido. Pode rolar paixão à primeira vista.



SAGITÁRIO



Finanças em destaque, mas será preciso se jogar no trabalho. Tire um tempinho para organizar as contas. A vida amorosa pode se arrastar.



CAPRICÓRNIO



Terá energia para defender seus interesses. Será fácil usar a simpatia para convencer no trabalho e encantar o mozão. Tome a iniciativa na conquista.



AQUÁRIO



Com vontade de ficar no seu canto, cuidar de tarefas de maneira mais reservada vai ser melhor. Se está só, investigue o alvo. Reforce os laços no amor.



PEIXES



É hora de abrir a mente pra um ponto de vista diferente do seu. Amizades ganham destaque e respirar novos ares ajuda a desestressar. No amor, abra o coração.