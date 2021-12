Urano - NASA

UranoNASA

Publicado 10/12/2021 06:00

ÁRIES



O cansaço da semana vai pesar. Você vai se sair melhor nas tarefas que puder fazer a sós. Na vida a dois, não esconda do par o que você sente.



TOURO



A Lua incentiva você a focar nos seus projetos para o futuro. Busque o apoio dos amigos para alcançar suas metas. Capriche na sedução com o mozão.



GÊMEOS



Seu foco vai estar na carreira. Se você está de olho em uma promoção, demonstre os seus talentos. Pode se envolver com alguém do trabalho.



CÂNCER



Você vai ter muita disposição para aprender coisas novas. Aposte na troca de conhecimentos. Na paquera, as afinidades contarão mais pontos.



LEÃO



Você vai se preocupar mais com a sua estabilidade no emprego. Vai querer mostrar mais o seu potencial. Namore muito o companheiro.



VIRGEM



Se junte às pessoas para conquistar um objetivo em comum. Agarre as oportunidades de se aperfeiçoar. Você pode conhecer alguém e investir num romance.



LIBRA



Boas vibes para fazer as mudanças que deseja no trabalho. Convivência com colegas pode resultar em romance. A dois, tente adiar um assunto polêmico.



ESCORPIÃO



No trabalho, a união deve garantir bons resultados. Vai conquistar quem quiser com seu charme. Não deixe a teimosia gerar atritos no romance.



SAGITÁRIO



Use sua experiência para se dar bem no trabalho. Fuja de discussões em casa. Se está livre, pode ter atrito com alguém do passado. Na união, saiam da rotina.



CAPRICÓRNIO



Pode ser dar bem com vendas e atividades recreativas em geral. Também terá ideias criativas para agilizar o trabalho. Aproxime-se do love ou do crush.



AQUÁRIO



Equilibre as finanças! Pensar em formas de faturar um extra. Ciúme de colega pode revelar um sentimento maior. A dois, vença o ciúme e mostre que é parceira.



PEIXES



Explore seus talentos e mostre seu potencial no serviço. Batalhe por uma promoção. Na paquera, aposte num bom papo. Concilie suas vontades com as do par.